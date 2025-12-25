驚喜耶誕禮物來了！孫燕姿宣布2026年台北開唱 親揭巡演1習慣嚇壞團隊

孫燕姿驚喜宣布2026上半年將唱進台北。MAKE / MUSIC提供

「天后」孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年起跑，橫跨新加坡、上海、高雄等8座城市，陪伴歌迷共度18次震撼落日。近日巡演在南京站圓滿落幕，孫燕姿在台上感性承諾：「我們明年見。」尾聲更驚喜播放重新編曲的〈接下來〉，正式為2026年巡演埋下伏筆。

今（25日）驚喜宣布，孫燕姿2026上半年將唱響台北、香港、蘇州、吉隆坡4座城市，這份「聖誕大禮」讓全台歌迷欣喜若狂，準備迎接明年最難搶的票戰。

幕後花絮揭密崩潰時刻 天馬行空操碎團隊心

隨著南京站收官，官方也釋出巡演幕後花絮。孫燕姿發文感嘆時光飛逝，並以「且行且珍惜」形容這段旅程。影片中她坦言，籌備過程其實壓力巨大，從概念發想到每一站的對話細節，不斷調整優化，讓她一度直呼「很崩潰。」

廣告 廣告

她幽默爆料自己的團隊非常強大，已經習慣她的天馬行空，甚至連她隨口說的「隨便講講」，團隊都會認真記錄並落實。團隊則感性表示，這場巡演早從2019年就開始籌備，如今看到天后的創意轉化為舞台上的震撼視覺，一切辛苦都值得。

孫燕姿〈日落 Live〉單曲驚喜上線。MAKE / MUSIC提供

25週年最堅定回應 日落Live單曲暖心上線

為了延續演唱會的感動，孫燕姿〈日落 Live〉單曲已在各大數位平台全面上線。這首歌被視為她出道25週年最溫柔的自我回應，強調「日落不是結束」，而是為了明年的重逢做準備。許多陪著燕姿成長的歌迷感性表示，這場秀圓了年少的夢，「女神依舊是女神。」

面對明年即將到來的台北等站行程，貼心的歌迷也喊話，只要燕姿繼續唱，他們就會一直看下去。

耶誕重磅大禮 2026上半年4城計畫定案

孫燕姿在結束南京站後，將先與家人共度聖誕與新年佳節，隨後便會全力投入2026年的新年度巡演準備。目前已定案的4座城市包含台北、香港、吉隆坡與蘇州，後續預計還會有更多城市陸續加入。

主辦單位也溫馨提醒，購票資訊務必以MAKE / MUSIC官網及官方平台發布為準，呼籲歌迷小心查證不實資訊，切勿透過不明管道購票，以免在滿心期待明年見的同時，權益受損上當受騙。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／振永來台遇1物嚇壞！宋柏緯英雄出手扭斷 男神認了「我很感謝他」

泰勒絲世紀姻緣「最強紅娘」竟是親媽 曝天后點頭答應關鍵「他是最適合我的」

曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》