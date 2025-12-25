驚喜耶誕禮物來了！孫燕姿宣布2026年台北開唱 親揭巡演1習慣嚇壞團隊
「天后」孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年起跑，橫跨新加坡、上海、高雄等8座城市，陪伴歌迷共度18次震撼落日。近日巡演在南京站圓滿落幕，孫燕姿在台上感性承諾：「我們明年見。」尾聲更驚喜播放重新編曲的〈接下來〉，正式為2026年巡演埋下伏筆。
今（25日）驚喜宣布，孫燕姿2026上半年將唱響台北、香港、蘇州、吉隆坡4座城市，這份「聖誕大禮」讓全台歌迷欣喜若狂，準備迎接明年最難搶的票戰。
幕後花絮揭密崩潰時刻 天馬行空操碎團隊心
隨著南京站收官，官方也釋出巡演幕後花絮。孫燕姿發文感嘆時光飛逝，並以「且行且珍惜」形容這段旅程。影片中她坦言，籌備過程其實壓力巨大，從概念發想到每一站的對話細節，不斷調整優化，讓她一度直呼「很崩潰。」
她幽默爆料自己的團隊非常強大，已經習慣她的天馬行空，甚至連她隨口說的「隨便講講」，團隊都會認真記錄並落實。團隊則感性表示，這場巡演早從2019年就開始籌備，如今看到天后的創意轉化為舞台上的震撼視覺，一切辛苦都值得。
25週年最堅定回應 日落Live單曲暖心上線
為了延續演唱會的感動，孫燕姿〈日落 Live〉單曲已在各大數位平台全面上線。這首歌被視為她出道25週年最溫柔的自我回應，強調「日落不是結束」，而是為了明年的重逢做準備。許多陪著燕姿成長的歌迷感性表示，這場秀圓了年少的夢，「女神依舊是女神。」
面對明年即將到來的台北等站行程，貼心的歌迷也喊話，只要燕姿繼續唱，他們就會一直看下去。
耶誕重磅大禮 2026上半年4城計畫定案
孫燕姿在結束南京站後，將先與家人共度聖誕與新年佳節，隨後便會全力投入2026年的新年度巡演準備。目前已定案的4座城市包含台北、香港、吉隆坡與蘇州，後續預計還會有更多城市陸續加入。
主辦單位也溫馨提醒，購票資訊務必以MAKE / MUSIC官網及官方平台發布為準，呼籲歌迷小心查證不實資訊，切勿透過不明管道購票，以免在滿心期待明年見的同時，權益受損上當受騙。
更多鏡報報導
專訪／振永來台遇1物嚇壞！宋柏緯英雄出手扭斷 男神認了「我很感謝他」
泰勒絲世紀姻緣「最強紅娘」竟是親媽 曝天后點頭答應關鍵「他是最適合我的」
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
其他人也在看
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 11
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 18
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗 朱孝天單飛成效不佳
范瑋琪在「狗官事件」後，台灣的人氣一落千丈，近期她將事業重心轉往大陸，並舉辦「我們之間的事」演唱會，不過也不太順利，像是她原定今年9月在遼寧鞍山開唱，卻突然宣布「延期」。主辦單位表示主要原因為演唱會涉及多個舞台道具及舞美裝置的安裝工作，預計無法達到演出要求...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
獨家／王Aden 「蹲地臭臉」演出機會遭拔 業內人士幫緩頰：沉潛一陣子還有未來
王Aden（王淯騰）因校園演唱的負面態度，讓他用最不堪的樣子成為焦點。其實王Aden在學生族群知名度很高，以一曲〈站出來〉獲得YT百萬點閱率，但因一直都是獨立歌手，有業內人士為他緩頰，認為他只是缺乏主流經紀公司的形象保護及藝人自覺，才會鬧大成這樣。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 27
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
又是你你最爛！《燕雲十六聲》玩家捏出「狗蛋大兵」新隊長，網笑：聲音都出來了
武俠開放世界大作《燕雲十六聲》，除了豐富的戰鬥系統與精美場景吸引目光外，其複雜的「捏臉系統」更成為玩家揮灑創意的舞台。最近在網路上一篇玩家分享的捏臉文引起熱議，有玩家利用遊戲內建的高自由度的捏臉，把台灣經典軍教喜劇電影《狗蛋大兵》中的傳奇人物完美重現在遊戲世界中，超高的相似度笑翻眾多網友：「又是你，你最爛！」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 8
美國隊長回歸又當爸爸！《復仇者5》預告曝光 他首度鬆口：早就安排好
漫威影業正式釋出《復仇者聯盟：末日崛起》首支超前導預告，同步證實克里斯伊凡（Chris Evans）將回歸飾演「美國隊長」史帝夫羅傑斯，消息一出立刻引爆全球漫威迷熱議。這支長約1分25秒的預告，先前也隨《阿凡達：火與燼》在部分戲院搶先曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 4 天前 ・ 9
舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷
五月天主唱阿信近日與言承旭、吳建豪、周渝民合體，在上海完成「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，共舉辦四場演出，話題十足。不過，22日最終場卻發生驚險插曲，阿信不慎摔落舞台，造成手部擦傷，當下讓現場歌迷與線上粉絲全都捏了一把冷汗。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10