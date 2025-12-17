驚喜變尷尬 2千7動物方城市蛋糕竟是半成品

有民眾為了給女友生日驚喜，在網路訂購「動物方城市」造型蛋糕，花了將近三千元，還特地從台中搭高鐵到台北面交，加上車票錢，總共將近5千元，一打開蛋糕，卻讓兩人都傻了眼，因為只有蛋糕體，裝飾公仔通通都得自己DIY擺上，讓女友相當不滿；而業者回應官網都有標示，設計初衷是想提升互動體驗，降低跨城市攜帶或宅配的損壞風險。

一名男子為給女友慶生，在網路上訂購一款「動物方城市」造型蛋糕，花費 2754元。為了取得這個特別的禮物，他特地從台中搭乘高鐵到台北，來回車票花費近 2000元，總花費接近 5000元。然而，當他們打開蛋糕盒時，卻發現只有彩虹色的蛋糕體，所有的裝飾公仔都需要自己動手安裝。女友芙芙表示，她花了至少 30分鐘來組裝蛋糕上的裝飾，過程中還發現「茱蒂」公仔的臉部一半白一半黑，出現明顯褪色情況。她感到相當失望，強調自己只是想花錢買一個完整的蛋糕，如果要做 DIY 蛋糕，在外面烘焙店 1000元內就能解決。

花2754元買造型蛋糕，公仔裝飾都得要自行動手。（圖／民眾提供）

對此情況，一些民眾認為這樣的情形相當尷尬，特別是當作為驚喜禮物時，會讓人誤以為蛋糕未完成。民眾表示，如果要自己裝飾的蛋糕，價格應該要更合理。當事人控訴，向店家詢問裝飾問題時，店家最後直接已讀不回。而業者則回應，造型蛋糕在下單頁面長期都有標示「附完整整體設計的裝飾配件，可與親友、孩童一起 DIY」。業者解釋，設計初衷是想提升互動體驗，同時降低跨城市攜帶或宅配過程中的損壞風險。

律師余韋德表示，此部分容易使消費者誤以為送到手中的蛋糕是一個完好無缺不需要後續加工的產品。他建議消費者除了可以向當地的消保官提出申訴外，後續還可以向業者請求相關的損害賠償訴訟。這起事件提醒大家，在網路上購物時，務必仔細閱讀商品說明或與賣家充分溝通確認，以免驚喜變成驚嚇，好好的生日慶祝最後卻換來一肚子氣。

