驚喜變驚嚇！高市刑大遭烏龍爆料 引基層不滿

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑警大隊長鄢志豪已逾3年任期，一度傳有機會北升刑事局，因屢破重大刑案，被留任輔助新上任的局長，穩定治安，同事們原以為他將北調，計畫合送手錶紀念並祝福，給予驚喜，因鄢留任而取消，但美意竟遭烏龍爆料，引發基層官警怒指「其心可誅」。

發起集資的官警紛紛為鄢大隊長抱屈，他們表示原本只想給「驚喜」，卻成「驚嚇」，因猜大隊長可能不會收，才私下醖釀集資買Apple Watch，未讓大隊長知道同事心意，反遭有心人扭曲成「馬屁文化」，事實上是送舊非迎新，懷念也祝福，完全自願並無對價，更何況最終留任，集資買錶祝賀計畫，也隨之取消。

刑大官警表示，一般禮俗多為贈送花籃，一旦沒有空間放置，反而造成長期困擾，難怪新上任的彰化警察局長陳世煌，一口氣捐出80多盆花籃給彰化家扶中心義賣，除感謝贈者的祝福，也轉化為幫助弱勢的資源。

官警表示，當事人並不知同事們的計畫，況且調離高雄擔任他職已管不到下屬升遷，送紀念品(手錶)祝福表達情誼，怎成「馬屁文化」？對於烏龍爆料影響他人清譽，引起基層官警反感，盼督察單位揪出惡意抹黑警界形象，還刑大官警單純初心及當事人的清白。

