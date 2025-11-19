驚喜！結婚4年邱澤宣布補辦婚禮 許瑋甯絕美婚紗曝光

邱澤許瑋甯婚紗曝光，粉絲喊超甜蜜。夏朵創意行銷提供



《當男人戀愛時》的假戲真做夫妻檔邱澤、許瑋甯，結婚4年後，今年平安生下寶貝兒子，一家三口幸福快樂，今天（11／19）這對高顏值夫妻，無預警透露將舉辦婚宴，婚禮的日期曝光了。另外，得獎無數的這對夫妻，婚紗照也曝光了，許瑋甯絕美婚紗超吸睛，更讓粉絲們看到兩人超甜互動。

根據透露，邱澤與許瑋甯兩人補辦婚宴，於11月28日於台北文華東方酒店舉辦，婚禮將以親友祝福為主軸，兩位新人敬邀媒體朋友蒞臨採訪共同分享這份喜悅，也感謝大家的祝福。

今年44歲邱澤與41歲的許瑋甯，兩人因戲結緣，結婚將滿4周年，兒子Ian今年剛出生。

兩人也透過婚攝公司釋出3張婚紗照，一張黑白卻難掩濃情蜜意，另一張許瑋甯俏皮撐著下巴微嘟嘴，酷酷模樣搭配婚紗和禮服，邱澤穿著西裝表情慎重。另外一張則是兩人熱情擁抱，並秀出婚戒，許瑋甯更是甜蜜地看著邱澤，讓粉絲眼睛都快甜到出汁。

今年才出生的寶貝兒子預計應該也會參與父母親的婚宴，許瑋甯也曾透露，雖然已是高齡，但她是自然懷孕，並非人工，懷孕時沒有害喜，生產後也迅速恢復窈窕身材，讓所有粉絲羨慕不已。

