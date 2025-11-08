驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」

在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。

副總統蕭美琴，在比利時的歐洲議會上發表演說。(圖/TVBS)

蕭美琴身穿白色西裝在布魯塞爾發表演說，現場還有我國駐歐盟代表謝志偉與外交部長林佳龍陪同。她在演說中表示，台灣挺身而出，突破外交重圍，與大家共同努力不僅能確保自由得以延續，更能確保最終勝利。然而，大陸駐歐盟使團事後向歐洲方面表達強烈憤慨和堅決反對的立場。

日本新任首相高市早苗，同時也在眾議院對台海情勢做出重要宣示。她表示，她使用這種表達方式是因為相信日美同盟不僅對當前兩國的安全有幫助，對國際社會的和平與繁榮也發揮重要作用。高市早苗進一步指出，若「台灣有事」已發展至深刻嚴重的狀況，必須設想最壞的情境，大陸若出動「戰艦」並伴隨武力，可能就構成存亡危機事態，是否符合行使「集體自衛權」武力反擊的要件，也留下想像空間。

另外，美國CNN根據最新衛星影像分析發現，解放軍99處的飛彈製造設施中，有65處基地已經擴建，37處火箭軍基地也有22處擴建，擴建面積超過2100萬平方英尺，對區域主導權的野心不言可喻。國防院戰略資源所長蘇紫雲表示，中共這些飛彈設施的整建其實是與美國的核子競爭，這136個飛彈設施絕大部分屬於中部戰區、北部戰區以及靠近西部戰區的位置。

即便美中兩強暫且回到談判桌上，軍事方面仍持續擴張，顯示區域安全形勢依然嚴峻。台灣在國際舞台上的活動與各國對台海安全的關注，正反映出區域地緣政治的複雜變化。

