驚喜！00881年化配息飆破16％ ETF達人：總報酬率打敗0050

ETF是不少民眾投資的定心丸，但也應該定期檢視手中組合。資料照片。廖瑞祥攝



2025年才剛過去，今天（1／2）是2026年首個交易日，台股驚喜開紅盤！許多人近期也檢視2025年的投資組合，是否有賺到錢？台灣不少投資人很愛買的ETF，是否真的有幫投資人賺到錢？還是左手換右手？財經專家不敗教主陳重銘發文指出，國泰台灣科技龍頭（00881）再度給出驚喜配息，預估配2.65元，年化配息率飆破16％，甚至上市以來的總報酬率都打敗老牌ETF，元大台灣 50（0050）。

陳重銘昨天（1／1）在臉書發文表示，國泰台灣科技龍頭（00881）預估配2.65元，年化配息率飆破16％。陳重銘也直言，配這麼多股利，會不會是左手換右手？則是要投資人檢視報酬率。「00881上市以來總報酬高達178.8％，表示都有填息，就不是右手換左手。」

陳重銘解釋，00881自上市以來的總報酬率高達178.8％，且每次配息後皆能完成填息，這證明了高配息並非只是搬移本金，而是實實在在的獲利分享。

陳重銘更進一步強調，不管是 1 年、3 年、5 年，00881從上市以來的總報酬率，全都打敗元大0050。他提醒投資人，ETF不能無腦買，長期報酬率的高低才是王道，就算每年只差一點，複利下來的差距也會非常驚人。

