驚喜！SJ始源隔15年主演台劇 搭雷嘉汭驚悚虐戀

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崔始源參與男主角演出，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭。（網銀國際影視提供）

台灣懸疑愛情題材再度紅出海外，在台破400萬次瀏覽的LINE WEBTOON超人氣條漫《要是未曾相遇就好了》收獲大批粉絲，網銀國際影視看中作品潛力，推動影視化開發，10日正式公布重磅消息，韓流天團Super Junior成員崔始源參與男主角演出，搭檔新生代人氣女星雷嘉汭，預計7月開拍，展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。

該影集由監製陳宜旻領軍打造，以漫畫原作的情感動機為基礎，重新建構懸疑愛情影集世界觀。此次集結賴宇同、許介亭雙導演共同執導，賴宇同擅長建構風格化敘事，將執導英語驚悚電影 《金叉子》（The Golden Fork），許介亭則以影集《妮波自由式》受到矚目。

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韓流天團Super Junior成員崔始源隔15年來台主演台劇。（網銀國際影視提供）

始源於2011年首度來台演出改編知名漫畫的偶像劇男主角，中文能力優秀的他為戲在台長住兩個多月，完全融入在地文化，自然又充滿魅力的演出深受觀眾喜愛，時隔多年始源再次回歸華語影壇，演出的作品不僅改編自爆紅原創台漫，也將再次長住台灣拍攝。

而女主角雷嘉汭亦逐漸受到韓國媒體及觀眾關注，她因《八尺門的辯護人》一夕爆紅後，進軍韓國參演國際串流平台影集，與多位知名演員同台飆戲，此次兩人首度合作，也讓《要是未曾相遇就好了》備受外界期待。

劇情描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。

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