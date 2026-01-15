驚嘆台積電財報像「3分全壘打」 陸行之詳解利多：問題是反映到股價了嗎？

台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現全面超出市場預期，第4季合併營收1兆460億9000萬、稅後純益5057億4000萬，EPS19.50元，營收史上首次跨越1兆。對此，知名半導體分析師陸行之直言，台積電數字好到不行，像打了個「3分全壘打」，但之前也曾發生在年初報大喜後，就利多出盡、連續下修，還是得小心翼翼、戰戰兢兢走一步看一步。

陸行之在臉書表示，短期來看，他們分析了台積電今年的資本開支，每次高估的折舊、2026年第1季營收及可能保守的2026全年營收、還沒被2奈米及美國廠衝擊到的超高毛利率、上修的長期獲利率、賺的比他預期還多的每股自由現金流，當然還要扯一下哪些產業鏈要雨露均霑了。

廣告 廣告

陸行之直言，台積電在所有方面都超越了市場預期，表現可以說是「全壘打」，但問題是，台積電的所有利多消息，是否都已經反映在股價之上？

台積電2026資本支出 將達520到560億美元



​陸行之於文章指出，台積電因先進製程需求強勁、2奈米與14A設備投資成本提高、特殊技術投資、全球擴產布局及通膨等影響，宣布2026年資本支出將達520億至560億美元，年增27%到37%，明顯高於市場普遍預期的的454億美元、他們預估的460億到500億美元。



​​陸行之分析，以2026營收年增30%、達1591.51億美元來估算，資本支出將占營收的32.7%到35.2%，略高於2024到2025年的資本支出占營收比例，但在台積電長期毛利率展望上調3個百分點的前提下，仍屬可控範圍。此外，台積電也預期，未來3年的資本支出將明顯高於過去3年水準。

第一季營收展望強勁 全年營收還有上調空間​

​​陸行之指出，在價格調漲、匯率走勢有利與高效能運算（HPC）客戶強勁需求下，台積電預估2026年第一季營收季增4.5%到8.1%，達1.09兆至1.13兆元新台幣，明顯優於市場原先預期的「小幅季減」。



​至於2026全年營收成長，台積電給出接近年增30%的數字，落在市場共識25%到30%區間的上緣​。​​陸行之認為，台積電目前對全年營收展望的態度偏保守，未來仍保留上修空間。​



陸行之也提到，儘管市場上有不少分析師憂心，受限於電力供應，AI晶片需求可能出現泡沫，但台積電則認為，真正的瓶頸在於AI晶片的製造產能，而非需求本身。

更多風傳媒報導

