驚嘆「國民黨變聰明了」 Cheap喊：柯文哲要管好自己的嘴

民眾黨前主席柯文哲18日表示，若非大罷免32比0，自己可能還在裡面，他認為許多人是為了「把阿北救出來」才去投票，「國民黨不要太高估自己的實力！」國民黨副主席蕭旭岑今天（19日）回應，柯文哲說的是事實。百萬網紅Cheap直呼「國民黨變聰明了」，並指柯文哲應管好自己的嘴。

民眾黨前主席柯文哲。 （圖／中天新聞）

Cheap在臉書發文表示，「阿北說：國民黨不要高估自己的實力，大罷免失敗，是很多人是為了救我；驚訝的是，國民黨竟然謙虛的回應：這是事實。」要是以前那群老藍男，八成玻璃心爆炸回嗆柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，然後「假老二」的舊帳又被翻出來大酸特酸。

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／中天新聞）

「不得不說，老K真的變聰明了」，Cheap指出，以前的國民黨是「自尊心大於勝負」，現在是為了大局可以裝孫子。他認為，柯文哲要好好管好自己的嘴，在土城的期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果你一出來就叫「國民黨不要高估自己」。國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不要自己講出來，「阿北要好好管好自己的嘴」，可能不是「要」，而是「早就該」。

