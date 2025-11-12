驚天爆料！眾議院公布「愛潑斯坦」新電郵 川普再陷性醜聞風暴
即時中心／林耿郁報導
美國政壇再掀愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞風暴。眾議院民主黨昨（12）日公布一批新取得的愛潑斯坦電子郵件，內容多次提及美國總統川普，更出現「川普知道那些女孩」等字眼，引發外界高度關注；川普則強烈抨擊，稱這是民主黨企圖藉愛潑斯坦「假新聞」轉移政府關門焦點的惡劣舉動。
核彈級爆料？綜合外媒報導，這批新曝光的電子郵件紀錄，來自愛潑斯坦與英籍社交名媛馬克斯威爾（Ghislaine Maxwell）及作家麥可．沃夫（Michael Wolff）的多年通信紀錄，多數為較舊郵件，但首次被公諸於世。
其中一封2019年愛潑斯坦致沃夫的郵件寫著：「Trump knew about the girls.（川普知道那些女孩。）」
另一封2011年愛潑斯坦寫給馬克斯威爾的郵件更提到，川普曾「花好幾個小時待在我家」，陪伴的一名女子則被民主黨形容為愛潑斯坦性交易網絡的受害者。
該女子姓名已被遮蔽，但議員指稱她就是今（2025）年4月輕生的維吉尼亞．朱弗瑞（Virginia Giuffre），也是愛潑斯坦最具知名度的受害者之一。
朱弗瑞生前出版的回憶錄《Nobody’s Girl》中，雖提到與川普短暫接觸，但未指稱川普有任何不當行為。
川普批「政治鬥爭」 嗆民主黨拿愛潑斯坦轉移焦點
川普及白宮多次否認與愛潑斯坦性犯罪網絡有任何牽連。對於民主黨公布電郵，川普怒批：「民主黨又想炒作愛潑斯坦假新聞，只為掩蓋他們搞砸政府關門…任何共和黨人，都不要落入這個陷阱！」
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）也表示，民主黨故意遮蔽郵件中的朱弗瑞姓名，企圖「製造假敘事」，強調這些郵件證明了一件事，「川普沒有做錯任何事。」
眾議院218席門檻達成 政府可能被迫公布完整檔案
愛潑斯坦案在美國政治圈多年纏繞不清，他與眾多政商名流往來，使相關檔案透明化問題成為跨黨派壓力焦點。
由於昨日新任民主黨眾議員阿德里塔．格里哈瓦（Adelita Grijalva）宣誓就任，她的加入讓「要求政府全面公開愛潑斯坦未解密檔案」的強制動議簽署人數，突破法定的218人門檻，眾議院將被迫於感恩節後排入表決。
此舉讓川普陣營十分緊張。多家媒體報導，川普與白宮官員，私下向共和黨議員博伯特（Lauren Boebert）與梅斯（Nancy Mace）施壓，希望她們撤銷簽名。
愛潑斯坦也批川普「瘋了」、「失常」
在民主黨公布電郵後，共和黨主導的眾議院監督委員會，也釋出約2萬頁愛潑斯坦檔案。
其中包括愛潑斯坦在川普就任後寫給熟識官員的郵件，他在2017年致紐約時報記者的郵件中批川普：「Donald is f**king crazy.（川普根本是瘋了。）」
2018年，愛潑斯坦在給前財長桑默斯（Larry Summers）及前白宮顧問Ruemmler的郵件中，稱川普「borderline insane（有邊緣性精神狀態）」。
雖然川普表示自己早已與愛潑斯坦「決裂」，但郵件顯示雙方關係曾相當深厚：
愛潑斯坦曾寫信給沃夫，討論如何替川普「設計回答」，以應對電視辯論可能被問到兩人的關係。
愛潑斯坦提到川普曾要求馬克斯威爾「停止」某些行為，但細節未明。
愛潑斯坦在郵件稱自己「從未是 Mar-a-Lago 的會員」，反駁川普說法。
馬克斯威爾今年稍早接受司法部偵訊時則表示，從未看過川普在愛潑斯坦的住所做出不當行為，「他一直是個紳士」。
多年爭議未解 美國社會要求真相聲浪升高
愛潑斯坦2019年於紐約監獄身亡，官方結論為自殺，但外界長期質疑其死因及其背後牽連的政商網絡。如今最新電郵一曝光，再度推升美國社會要求「完整公開檔案」的呼聲。
眾院監督委員會民主黨領袖賈西亞（Robert Garcia）表示，這些郵件提出了嚴重疑問，「白宮還隱瞞了什麼？」
