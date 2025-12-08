驚天竊案後再遇「漏水危機」！羅浮宮曝基礎設施老化隱憂

法國巴黎羅浮宮（Louvre）。（圖／達志／美聯社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre）10月才剛發生驚天盜竊案，沒想到館方7日又表示，11月底發生的漏水事件，已損壞了館內埃及館（Egyptian Department）數百件館藏文件，再度引發外界對羅浮宮基礎設施狀況的疑慮。

綜合外媒報導，羅浮宮副館長斯坦伯克（Francis Steinbock）表示，館方在11月26日發現此次的漏水狀況，共有「300至400件作品」受影響，主要為「埃及學期刊」（Egyptology journals）與供研究人員使用的「科學文獻」（scientific documentation）。

斯坦伯克指出，受損的文件年代多為19世紀末至20世紀初，屬「極為實用」但「並非獨一無二」。他強調：「沒有任何文化遺產等級的文物遭到破壞。目前我們尚未在這些館藏中發現不可逆或永久性的損失。」

該起事件發生在10月19日法國王室珠寶盜竊案後不久，當時由4人組成的竊盜集團在光天化日下突襲這個全球參觀人數最多的博物館，並在短短7分鐘內盜走估值約1.02億美元（約合新台幣3.1億元）的珠寶後成功逃逸，導致外界質疑博物館的安全基礎設施存在漏洞。

如今羅浮宮表示，他們將針對11月發生的漏水問題進行內部調查。漏水原因據悉為暖通空調系統（heating and ventilation system）中的1個閥門被意外打開，導致水滲入存放書籍的莫里安廳（Mollien Wing）天花板。

館方補充，這套「完全過時」的系統已停用數月，原定自2026年9月開始進行汰換工程。斯坦伯克稱，受損的文件將「先進行乾燥，之後送往裝訂師處修復，再重新上架。」

此外，羅浮宮於11月下旬宣布，將調高大部分非歐盟旅客的門票價格，包括美國、英國與中國的遊客等。調整後的票價為32歐元（約合新台幣1,161元）。

館方表示，這項45%的漲幅旨在使年度營收增加最多達2,300萬美元，以用於結構改善工程。羅浮宮在2024年共接待870萬名訪客，其中69%為外國旅客。

