驚天一脫！阿Ken「為了舊愛狂練」大胸肌首度見客

阿Ken為戲秀身材，壯碩的胸肌與腹肌讓人吃驚。（圖／彼此影業）

《何百芮的地獄戀曲》將在4日上架，社群短片「何百芮是三寶」的流量更在兩天之內超過300萬瀏覽！足見以「何百芮」魅力十足，瑤瑤在片中還主動即興加台詞喊「我奶大，還不是一樣乏人問津」，大開自己玩笑。

《何百芮的地獄戀曲》首兩集就笑點不斷，上一季走出失戀陰影之後的何百芮（郭書瑤 飾演）與同樣嘴賤的直男款甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾演）展開一連串尋愛之旅。其中一段戲讓孫可芳飾演的閨蜜肉食女克拉拉，不小心跌倒壓在何百芮身上，讓何百芮無奈高喊「起來啦，你這個大屁股」，讓克拉拉立刻回嘴「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，讓何百芮只能無奈自嘲「我奶大，還不是一樣乏人問津」，幽默橋段令人絕倒。

廣告 廣告

而這段台詞在拍攝期間引起熱烈反應，原本台詞僅有克拉拉嗆「沒妳奶大」，沒想到瑤瑤立刻加碼即興台詞，反應之快讓人印象深刻，也幫劇情推展加分。

《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤與姚淳耀展開尋愛之旅。（圖／彼此影業）

提到第一集的黃金七分鐘的相親大會，瑤瑤坦言過程相當有趣，現今單身的瑤搖雖沒有相親過，不過《何百芮》系列的辣鍋小夥伴們都積極幫她介紹對象，阿Ken會在拍片空檔讓她與其他熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並和他們交換IG介紹給瑤瑤，就連《何百芮》的製作人也特別組局介紹男生，只是瑤瑤仍無奈苦笑「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在都來到了《何百芮地獄的戀曲》開播，還是尚未成功（笑）」。

演技派男星姚淳耀出道多年首度挑戰全喜劇演出，外貌酷似5566男星孫協志的他，其中一段聯誼前試裝的戲，也同樣被何百芮揶揄穿衣風格「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸，我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問「這件衣服怎樣」。姚淳耀也分享自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點像活在自己世界。

而何百芮的前姊夫梁恕誠(阿Ken林暐恆 飾演)因為失戀失婚，卻又想要積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓，沒想到練出一身壯碩肌肉，甚至有線條分明的胸肌、腹肌。一場脫掉上衣的戲，讓眾人驚訝「原來阿Ken的身材這麼好」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手