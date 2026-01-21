驚奇！浙江景區驚現「開龍眼」奇觀 眼神深邃還是「雙眼皮」

大陸浙江雁蕩山大龍湫景區一段空拍影片在網路暴紅，播放量已突破200萬次。持續少雨使潭水大幅退縮，裸露的潭底岩壁與殘存水域竟巧妙拼組成一隻栩栩如生的「眼睛」，被稱為「開龍眼」奇觀，令網友驚嘆不已。

浙江雁蕩山大龍湫景區「開龍眼」奇觀。（圖／翻攝溫州晚報）

據《溫州晚報》報導，這隻「龍眼」整體輪廓極為清晰，潭中央殘留的深綠色水域形成深邃的「瞳孔」，淺米色與灰褐色岩壁構成「眼白」，上方深色岩石凹陷則形似「上眼瞼」褶皺。整隻「眼睛」鑲嵌在灰白色崖壁底部，與下方深綠樹林形成鮮明對比，立體感十足。不少網友調侃，這還是一隻擁有「雙眼皮」的龍眼。

拍攝者林林在雁蕩山擔任導遊已23年，是這一獨特視角的首位發現者。她表示，原本水位充沛時，「龍眼」輪廓就已顯現，一汪藍色潭水讓遊客都說像外國人的眼睛。1月17日下午她上山時，發現近期持續少雨導致潭水大幅退縮，原本隱於水下的岩層結構顯露無遺，「開龍眼」景象愈發逼真，便用無人機記錄下這一畫面。

景區提醒觀景路線部分路段存在安全隱患。（圖／翻攝溫州晚報）

為了找到最佳拍攝視角，林林付出不少功夫。她平日常在大龍湫瀑布下方活動，憑藉多年經驗多次摸索，先後走錯3條路才發現這條隱蔽路線，最終借助無人機確定拍攝角度。林林提到，爬到觀景處全程約1小時，小孩子都能完成，但最後一段兩側是懸崖峭壁，非常危險。

觀景處高度約200多公尺，與大龍湫瀑布隔岸相對，位置十分隱蔽，僅有部分本地人和資深遊客知曉。大龍湫素有「天下第一瀑」之稱，是「雁蕩三絕」之一，也是大陸四大名瀑中單級落差最高的瀑布，高達197公尺，其景觀隨季節更替、晴雨變化而千姿百態。

影片發布後引發全網熱議。有網友感慨表示，老家的大龍湫去了無數次，第一次發現它竟是一隻眼睛，還是內雙。還有人留言稱，活了30多年，頭回見到大龍湫「睜眼」，原來換個角度看，美得如此震撼。林林透露，許多外地遊客私訊詢問具體位置，還有不少人專程到現場取景。景區方面提醒，觀景路線部分路段存在安全隱患，遊客前往時需注意安全，切勿擅自攀爬未開發區域。

