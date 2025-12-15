驚恐回憶澳洲海灘槍擊 救生員目睹孩童中彈：那是我見過最可怕的事

澳洲雪梨邦迪海灘發生恐怖槍擊事件，至少16人死亡，目擊者表示一開始還以為在放煙火，直到發現有人倒下才驚慌逃命，還有人目擊到孩童中槍，讓他倍感震驚。這起事件引發全球震驚，多國猶太人社區連夜舉行集會哀悼罹難者，雪梨當地也有人獻花致意，全城陷入一片悲傷。

槍聲大作有人倒下 目擊者心有餘悸：想盡快保護家人

澳洲雪梨邦迪海灘發生槍擊事件，至少16人死亡，引發全球震驚，目擊者回憶事發過程還心有餘悸，表示聽到非常大聲的槍聲，人們不知道槍手從哪裡開槍，大家只能狂奔，這名目擊還說當下腦海不斷閃過各種畫面，只想盡快保護家人。

當地時間14號下午6:47左右，2名槍手朝海灘人群開槍，一開始人們聽到槍聲，還以為在放煙火，站在原地四處觀望，直到察覺不對勁才倉皇逃命。有救生員難過地說他親眼看到一個孩子中槍，「那是我見過最可怕的事」。

飯店都能聽見槍聲！ 全球猶太人集會哀悼

這是澳洲近30年前發生的大規模槍擊案以來最嚴重的槍擊事件，離事發海灘有段距離的飯店，旅客都在房間內清楚聽到陣陣槍響，員工當下猜想是一次性槍擊，因為這裡不是美國，應該不會發生大屠殺，沒想到這種事竟然澳洲在發生。

事發當時，當地的猶太社區正在舉辦「光明節」慶祝活動，有上千人參與，加上海灘沒有遮蔽物，因此短時間內造成數十人死傷。澳洲當局已將事件列為恐怖攻擊，全球各地的猶太人連夜舉行集會，點燈唱詩歌，哀悼罹難者，不少澳洲人也到邦迪海灘獻花致意，全城陷入一片悲傷。

全球猶太人集會哀悼。圖／CNN、美聯社 、路透社

