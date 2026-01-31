驚恐外送！女怨親姊竟點「2把主廚刀」送到姊家

妹妹買了2把「主廚刀」，再請不知情的外送員送到姊姊的租屋處。（示意圖／東森新聞）





台北一名女子，因為長輩開銷等問題，長期和姊姊處得不愉快，她竟然透過外送平台下單，買了2把「主廚刀」，再請不知情的外送員送到姊姊的租屋處。姊姊收到的時候，打開來嚇一跳，趕緊報警，如今法院依照恐嚇危害安全罪，盼女子拘役20天，可以易科罰金2萬。

外送到了取餐，卻成了驚魂記，台北一名女子和姊姊吵架，想要出口氣，卻是利用外送平台，點了兩把價值258元的主廚刀，地址填寫姊姊的租屋處，不知情的外送員接單，姊姊拿到外送時，打開來一看嚇傻了，紙袋裡頭就裝著兩把主廚刀，趕緊報警。

廣告 廣告

記者vs.外送員：「300多剛好，謝謝。」

實際點了一次，的確可以購買，外送時也會有紙袋裝，但明細上會清楚寫上，這是誰下的訂單，東西誰買的誰訂的，因此這回，姊姊第一時間看明細，就知道是妹妹犯案，透過外送員，送刀進行恐嚇，妹妹到案時，一度矢口否認，還說是不小心填錯地址，但因為證據明確，最後坦承犯行。

台北地院審理，妹妹因為長輩開銷問題，和姊姊長期有嫌隙，考量她犯行態度，但未和姊姊達成和解，依照恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

律師黃柏榮：「過去實務曾經有認為寄送子彈玩具槍，還有冥紙或是寵物屍體、巫術娃娃等部分，可能都會構成讓人心生畏怖，因此這樣的寄送行為，恐怕會構成恐嚇危安罪。」

恐嚇用外送點刀，這下把自己送辦，姊妹情也切八段。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

22歲男抓綠鬣蜥「慘觸電」 身體2度燒傷送醫

台中3歲、8歲男童雙亡！母涉殺人罪 法院裁定羈押禁見

獨家／男醉倒騎樓被路人唸「浪費資源」竟怒揍消防員

