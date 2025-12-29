驚悚事故！紐澤西2直升機「空中相撞」墜毁 飛行員1死1重傷

美國紐澤西州傳出重大空難事故。當地時間28日，兩架直升機在紐澤西州南部空中相撞，造成一人死亡，一人重傷。

紐澤西州驚傳2直升機空中相撞，其中一架幾乎已成廢鐵。（圖／美聯社）

美國聯邦航空管理局（FAA）稱，兩架由恩斯特龍 (Enstrom) 製造的直升機於上午11點25分左右在哈蒙頓市立機場附近的空中相撞。聲明指出，事發時兩架直升機上只有飛行員兩人。

哈蒙頓消防局局長馬克里（Sean Macri）表示，直升機在哈蒙頓的一片田野裡墜毀，兩名飛行員被空運到醫院，但其中一人在機上心臟驟停。

馬克里形容事故現場的慘狀稱，「你甚至很難認出那是一架直升機，看起來就像一堆著火的扭曲金屬」。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，已對這起墜機事件展開調查，並派出一名調查員前往現場收集飛行軌跡數據、飛機維護記錄、與空中交通管制部門的通訊記錄、證人證詞等資訊。

哈蒙頓位於大西洋郡，距離費城約 35 英里，靠近紐澤西州松林荒原，是一片廣闊的森林荒野。

哈蒙頓消防局已要求旁觀者避開該區域，以便緊急救援人員處理事故。

