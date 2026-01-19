驚悚凶殺！新北夫妻各中10多刀躺血泊雙亡 兒涉嫌逃跑了

警車示意圖。取自Pexels



驚悚雙屍命案！新北市蘆洲區一對廖姓夫妻被發現陳屍住家客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷。蘆洲警分局調閱監視器，發現死者兒子於17日晚間21時自案址騎乘機車離去、目前無法取得聯繫，涉有重嫌，全力追緝。

全案的報案時間是18日中午12時50分，地點位在新北市蘆洲區中山一路附近的民宅。一名陳姓女報案，指18日多次聯繫表哥廖男未果，前往案發地撥打電話，聽到屋內傳來手機鈴聲、卻無人接聽，請求警方協助。

員警會同報案人陳女請鎖匠開門後，發現廖男(67歲)與許女(75歲)夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷。

蘆洲警分局警方封鎖現場，通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器，發現死者兒子於17日晚間21時從案發地點騎機車離去、無法取得聯繫，涉有重嫌，由刑大及蘆洲警分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。

