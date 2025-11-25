驚悚又荒唐！82歲母親已亡「兒用睡袋藏屍家中」 3年來男扮女裝冒充她領退休金

男子（右）將82歲母親（左）遺體藏家中，自己化妝打扮成82歲母親，3年詐領退休金與家族房產收益。（翻攝自X）

義大利驚悚詐騙！一名56歲男子在母親過世後，竟將遺體藏在家中，3年來自己打扮成母親的模樣，每年靠詐領退休金、撫恤金及家族房產收益高達5.3萬歐元（約新台幣192萬元）。此離譜事件近日在當地政府戶籍部門意外曝光，引發國際媒體關注。

男子3年假扮母親 遺體藏家中？

綜合《每日郵報》和《義大利晚郵報》報導，這名男子是失業護理師，母親格拉齊埃拉·達洛格里奧（Graziella Dall'Oglio）於2022年去世，享年82歲。然而，兒子並未申報母親死亡，而是將母親遺體用床單包好塞進睡袋藏在家中，長達3年之久。

期間，他模仿母親外貌，包括修剪短髮、塗口紅與粉底，穿著70年代風格襯衫，佩戴珍珠項鍊和老式耳環，成功「冒充」母親身份，長期領取退休金與其他財產收益。

假扮事件怎被揭穿？

事件曝光源於本月初（11月），男子再次化妝打扮成母親，到戶籍部更新身分證。工作人員發現異狀，包括脖子粗壯、聲音低沉、手部皮膚不符高齡女性特徵，經比對老照片，才揭露男子3年來的詐騙行徑。

警方隨後調查，於男子住所洗衣房發現已明顯木乃伊化的母親遺體，雖初步判定自然死亡，仍送醫院屍檢確認死因。男子目前面臨非法藏匿屍體與詐領福利金調查。

每年詐領金額高達192萬台幣

報導指出，男子憑藉冒充母親身份，持續領取退休金、已故父親的撫恤金，以及家族3套房屋與地產，每年收入約5.3萬歐元（約192萬台幣）。這起事件震驚社會，也凸顯退休金與福利金監管漏洞。

