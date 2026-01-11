驚悚命案！北海道餐廳老闆「牆壁藏女屍」 開5台空氣清淨機照常營業

北海道餐廳老闆「牆壁藏女屍」照常營業。（示意圖／unsplash）

日本北海道一家餐廳日前被發現牆壁內藏有一具女性遺體，警方發現後立即以遺棄屍體罪，逮捕49歲餐廳負責人松倉俊彥，而松倉俊彥被捕後也坦承犯行。根據日媒最新消息，確認受害女性的死因為頸部遭壓迫導致窒息死亡，警方正以店主涉嫌勒斃死者的方向展開調查。令人震驚的是，店主在遺體藏匿期間仍持續營業，更一次開啟4至5台空氣清淨機。

北海道警方表示，1月1日一名老婦人因無法聯繫到20多歲的孫女，向警方通報其失蹤。警方隨後展開調查，在調查期間，約談49歲餐廳負責人松倉俊彥，松倉俊彥3日起在接受詢問時，承認自己棄屍，並藏到位於北海道日高町富川北地區餐廳內的牆壁裡；警方10日凌晨在店內壁櫥下方、約一疊榻榻米大小的空間內，確實發現一具女性屍體。

警方認加害人犯案時間約為去年12月31日前後，並於1月11日上午將松倉俊彥移送檢方。根據司法解剖結果，該名女性的死因，確認為頸部遭到壓迫導致的窒息死亡。

而松倉俊彥經營的餐廳雖然1月1日元旦休息，但根據警方調查顯示，他把遺體藏入牆內後，自2日起就照常營業。一名男性接受日媒訪問表示，他從2日當天到店內消費的顧客口中聽說，「那天店裡同時開了4、5台空氣清淨機。店主還說，怎麼這麼陰暗，感覺和平時不一樣。」

