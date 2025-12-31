驚悚對撞！馬丘比丘觀光火車迎面撞擊 釀死傷交通斷

（記者許皓庭／綜合報導）秘魯知名世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu）於當地時間 30 日發生重大鐵路事故。兩列載滿遊客的觀光火車在考里維拉奇那遺址附近發生正面對撞，造成至少 1 人死亡及約 30 名乘客受傷。目前連接古蹟遺址與庫斯科之間的鐵路交通已全線中斷，罹難者經證實為一名鐵路員工。當局正針對兩車迎面撞擊的具體肇因展開深入調查。

圖／秘魯知名世界遺產馬丘比丘（Machu Picchu）於當地時間 30 日發生重大鐵路事故，兩列載滿遊客的觀光火車在考里維拉奇那遺址附近發生正面對撞。（翻攝 AZ Intel X）

根據當地媒體與社群平台流出的影像顯示，事發現場極為駭人。兩列火車在夾處於茂密森林與巨大岩壁間的窄軌上發生猛烈撞擊，導致火車頭嚴重毀損變形，車廂窗戶碎裂、側面金屬凹陷。受傷旅客在事故發生後於鐵軌旁接受初步醫療處置，碎玻璃與雜物散落一地。

廣告 廣告

圖／兩列火車在夾處於茂密森林與巨大岩壁間的窄軌上發生猛烈撞擊，導致火車頭嚴重毀損變形，造成至少 1 人死亡及約 30 名乘客受傷。（翻攝 AZ Intel X）

庫斯科警局分隊長岡薩雷斯指出，這起意外涉及一列剛駛離馬丘比丘的列車，與另一列正前往該地的載客火車。事故發生後，相關單位隨即宣布暫停所有往返馬丘比丘與鄰近城市庫斯科之間的火車班次。由於大多數造訪馬丘比丘的遊客皆仰賴這條鐵路前往熱水鎮再轉進遺址，此次停駛預計將對當地旅遊運能造成嚴重衝擊。

馬丘比丘作為 15 世紀印加帝國建造的歷史聖地，以其宏偉的石磚建築與神廟聞名，每年吸引約 150 萬名國際遊客造訪。儘管過去十年間遊客人數成長約四分之一，但該區域頻繁受到政局動盪干擾，鐵路運輸亦曾多次因社會抗爭遭到封鎖。目前鐵路營運公司尚未針對兩列觀光火車為何在單一軌道上發生迎面對撞給出詳細說明，相關事故鑑定工作仍持續進行中。

更多引新聞報導

老詹生日夜慘案！唐西奇肩傷難救火 湖人大敗 22 分

恐怖情變！台南女被潑酸「血肉模糊」倒地慘叫 男友自殘了結生命

