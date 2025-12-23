驚悚巧合！張文預訂「港女箱屍案旅店」過聖誕…疑逃亡失足中斷連環殺戮

社會中心／台北報導

涉犯台北車站與南西商圈隨機攻擊案釀3死9傷的張文（27歲），經警方追查發現，其生前除入住犯案據點外，還預訂了聖誕節期間大同區另一間旅館，該處竟是2018年香港箱屍案現場。警方研判張男意圖發動第三波攻擊，且其墜樓身亡疑為逃亡失足，意外阻止了後續殺戮計畫。

專案小組深入調查張文的犯案軌跡，發現這起震驚社會的「孤狼式」攻擊原本可能有更駭人的後續。張男在案發前已透過網路平台，預訂了12月25日至27日、位於大同區的另一間旅館住宿。令調查人員震驚的是，該旅館正是2018年轟動台港的「香港情侶箱屍命案」發生地。警方高度懷疑，張男選擇此處並非單純巧合，而是計畫在結束首波攻擊後轉移陣地，於聖誕節期間發動更致命的第三波攻勢。

透過解密張文的電腦雲端資料與Google地圖紀錄，警方發現其標註的「可疑地點」遠不止於已發生攻擊的北捷與中山商圈。地圖上密密麻麻的標記，顯示張男籌畫了一場多點連續攻擊，意圖癱瘓城市治安。此外，警方攻堅其位於誠品南西店旁的「千慧旅館」房間（即首波攻擊的前進基地）時，發現房內堆放大量製成的汽油彈與犯案裝備，證實該處被當作補給中繼站。警方研判，張男的戰術是攻擊後變裝、退回據點補充武器，再前往下一個目標。

針對張男最後墜樓身亡的結果，警方也提出了新的偵辦方向。調查顯示，張文案發前一日曾偽裝成攝影愛好者，試圖進入誠品南西店頂樓，警方推測此舉是在勘查地形。張男極可能計畫在犯案後攀爬建築逃逸，轉往下一間預訂好的旅館，卻因不熟悉環境且現場堆積的回收紙箱緩衝不足，導致其在逃亡過程中失足墜落。

專案小組綜合各項跡證，目前傾向認為張男的死亡是一場「意外失足」而非畏罪輕生。然而，正是這場意外，打亂了其後續更龐大的聖誕節屠殺計畫。雖然鑑識工作仍在進行中以釐清更多細節，但這起致命的失足，確實在陰錯陽差下，阻止了可能在聖誕假期發生的更多悲劇。

