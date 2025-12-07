驚悚影像曝光！屏東自小客「衝進雞排攤」2人燒燙傷…駕駛慘了

社會中心／洪正達報導

被衝撞及雞排攤滿目瘡痍。（圖／翻攝畫面）

屏東縣內埔鄉6日下午5點多發生一起車，一輛自小客不知何故撞進當時正在營業中的雞排店，當場造成2人二級燒燙傷，過程中還波及到一輛機車，目前51歲陳男已依涉犯公共危險罪移送法辦。

內埔分局指出，6日下午5點多在內埔鄉昭勝路段發生一起車禍，一輛自小客車不知何故衝撞香雞排商家，當場造成2名被害人二級燒燙傷及1輛機被撞毀。

肇事的自小客部分損毀，肇事的陳男依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後，立即趕到現場將陳男逮捕，駕車衝撞原因持續調查中，目前已排除酒駕及毒駕，全案依違反公共危險等罪嫌移送法辦。

廣告 廣告

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

支柱倒了…聯結車運將「家人等不到」同事拉開車門才發現陳屍車內

台南女警取締違停遭「野戰斧頭」猛砍！「違停仔」行兇理由曝光

高雄「四媽會」遶境10萬人瞬間湧進岡山！無名的「真心英雄」付出為大眾

高雄衛生局「鯛魚之亂」移送法辦！雄檢指派「台大農化系」女檢調查

