驚悚影像！新店74歲騎士「切西瓜」跨雙黃線遭撞 顱內出血送醫

【記者江孟謙／新北報導】新北新店區安康路二段250號前，昨天（23日）晚間9時許發生嚴重車禍，74歲高姓男子騎車「切西瓜」跨越雙黃線，直接遭對向62歲朱姓騎士撞上，雙雙倒地後，高男因顱內出血送醫搶救，詳細肇事原因仍待釐清。

新店交通分隊昨晚獲報，高男騎車沿安康路二段往新店方向行駛，疑似要到對向而跨越限制線，與對向外側車道直行的朱男相撞，2部機車都嚴重毀損。

警消到場將2人送往新店慈濟醫院，高男因顱內出血，經急救後生命跡象目前已穩定，院方持續觀察治療中。另名騎士朱男受有擦挫傷，於治療後已自行出院。經查雙方均無酒駕，詳細肇事原因仍待查。

2車撞擊後倒地。翻攝畫面

機車嚴重毀損。翻攝畫面

