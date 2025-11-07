驚悚影曝！特斯拉「飆撞」水泥車波及機車 1死7傷
屏東縣 / 綜合報導
屏東恆春鎮昨(6)日發生一起嚴重事故！一輛特斯拉不明原因高速追撞前方水泥預拌車，載波及停等紅燈的四貼機車，造成1死七傷，特斯拉當下是否開「輔助系統」行駛，或是高速飆車，才會高速衝撞，警方還在釐清，不過當時坐在副駕駛座的死者妻子表示，當時睡著了，不清楚事故原因，而死者父母親也連夜南下了解情況傷心不已。
水泥預拌車緩緩向前行駛，突然間，後方特斯拉高速撞上來，撞擊力道之大，傳出巨大聲響，特斯拉當場向前彈飛，現場煙霧迷漫，驚悚畫面再看一次，特斯拉看似完全沒減速，猛力一撞，駕駛當場沒了呼吸心跳。
另一個方向的行車紀錄器拍下，特斯拉撞上水泥車後，再朝停等紅燈的四貼機車衝撞，當下想閃也閃不及，機車騎士和乘客被迎面撞擊，特斯拉一路滑到圍牆，車輛才停下，現場一片狼藉，肇事車輛幾乎全毀，車殼零件四散，警消到場，趕緊協助傷者送醫，而特斯拉駕駛傷重不治，被撞的機車上有一對夫妻恐怕也有截肢風險。
目擊民眾說：「有人飆車，這台車剛好要右轉，然後就直接撞到後面，汽車嗎，汽車，它的輪框在那裡，特斯拉的。」車禍發生在6日下午4點多，屏東恆春恆公與草埔路口，肇事的李姓男子是北部人，開租來的特斯拉載妻子和兩名小孩南下到墾丁旅遊，不明原因，高速衝撞前方水泥預拌車，這起嚴重事故，包含被撞四貼機車騎士和乘客，一共造成1死7傷。
死者母親說：「(媳婦)在醫院，五點多在醫院有打電話給我，(當時他開那台車有輔助工具嗎)，我根本完全不知道...沒有人知道。」死者特斯拉駕駛，預計7號上午相驗遺體，另外當時坐在副駕駛座的死者太太表示事發前睡著了，不清楚事故原因，特斯拉當時是否開輔助系統行駛，還是高速飆車，警方將持續追查。
