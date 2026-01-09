驚悚影片曝光！小貨車、賓士路口對決 後輪軸瞬間解體噴飛

社會中心／陳韋劭報導

小貨車因搶快左轉遭一輛直行賓士車猛烈撞擊，後輪軸瞬間解體噴飛。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山區南華一路、保南一路口今天（9日）發生一起車禍，一輛小貨車因搶快左轉，遭一輛直行賓士車猛烈撞擊，小貨車後輪軸瞬間解體噴飛，驚悚事故過程全被監視器拍下。

從監視器畫面可見，有多輛汽車在路口準備左轉，其中一輛計程車順利轉彎通過路口後，接著小貨車也緊隨在後欲搶快通過，不料卻被一輛高速疾駛而來的黑色賓士撞上，小貨車遭猛烈撞擊瞬間失控打轉、零件四散，連後輪軸也都噴飛，波及其他車輛。

監視器拍下這起車禍驚悚過程。（圖／翻攝畫面）

警方指出，9日上午9時許獲報，鳳山區南華一路、保南一路口發生交通事故，經查劉姓男子（57歲）駕駛小貨車沿南華一路左轉保南一路時，與沿南華一路直行的徐姓男子（47歲）車輛發生碰撞，這起事故造成造成徐男手腳擦傷，另波及一旁一輛由潘姓男子所駕駛的小貨車。

警方表示，雙方駕駛酒測值皆為0，初步劉男轉彎時未禮讓直行車、徐男未注意車前狀況而肇事，詳細肇責仍待進一步調查判定。

