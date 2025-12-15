驚悚影片曝光！詐團女車手火車站現身被逮 監控手落跑撞車7人傷

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者呂彥／花蓮報導

詐團林姓監控手（23歲）開車逃逸時高速撞上一輛行進間的轎車，造成7人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣鳳林鎮11日下午發生一起車禍，鳳林警分局埋伏圍捕詐騙車手，詐團林姓監控車手（23歲）察覺異狀心虛落跑，逃逸途經中正路二段與大同街時，高速撞上一輛行進間的轎車，造成7人受傷送醫。

警方調查，今年9月間，被害人許姓女子加入一個股票名師投資群組，群組以有內線消息為名義，利誘被害人投資，宣稱要用現金交易入金，才能在網站上操作，許姓女子陸續拿出現金，12月1日在台北南港高鐵站交付50萬元給一名男車手，12月4日又在花蓮車站交付100萬元給一名女車手。

警方指出，許姓被害人日前與從事證券業的朋友聊天後驚覺被詐，因而報案，鳳林警分局立即成立專案小組，請被害人假裝要再加碼投資，12月11日下午2時許，雙方約在鳳林火車站機車棚面交，張姓女車手（44歲）取款時被埋伏員警當場人贓俱獲。

警方逮捕肇事的林姓監控手。（圖／翻攝畫面）

一旁白色車輛內的監控手發現同夥被逮，隨即心虛開車落跑，沿鳳林鎮大同路一路狂飆，行經中正路二段與大同街時，高速撞上一輛行進間的轎車，造成轎車內陳姓男子等4人以及2名林姓監控手受傷，另波及路旁一名曾姓老婦人（87歲），這起事故共釀成7人受傷送醫。

警方表示，傷者意識皆清醒，經送醫治療後皆無生命危險，員警在涉案車內搜出三把開山刀，張姓女車手以及2名林姓共犯訊後已依詐欺等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

