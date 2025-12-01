驚悚影片曝光！19歲男攀樹空降獅子園區 遭母獅活活咬死

國際中心／綜合報導

19歲男子攀爬樹木進入獅子園區，被母獅攻擊當場死亡。（圖／翻攝自X）

巴西一名19歲男子不明原因翻牆闖入一處動物園，他攀爬樹木進入獅子園區，一隻母獅發現男子入侵，飛奔過去朝男子撲咬，男子被母獅攻擊當場死亡，有目擊民眾拍下恐怖瞬間，畫面透過網路社群瘋傳引起關注。

綜合外媒報導，19歲男子昨天（11月30日）闖入巴西阿魯達卡馬拉動物園，有民眾發現他沿著樹木，攀爬進距離地面8公尺高的獅子園區，引起遊客恐慌，連忙報案求助，不久後一隻母獅發現入侵者，朝男子飛奔而去，男子沿樹幹往下移動，母獅隨即對他攻擊，把他撲倒在地瘋狂撕咬。

據了解，該名男子疑因精神狀況有問題，才會誤闖獅園。當動物園人員和當地警消進入獅子園區時，男子已被活活咬死。

動物園聲明指出，事發後園區已被封閉進行調查，咬死人的母獅將持續接受監控，這隻母獅暫時不會因此被安樂死，發生這樣的意外讓人感到難過，意外調查結束後，待安全評估無虞，動物園會再重新開放。

