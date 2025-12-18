驚悚推撞！七旬婦逆向暴衝夾擊機車母子，子目睹母喪命。（圖／TVBS）

高雄市發生一起嚴重車禍，一位77歲的潘姓婦人在準備路邊停車時，因頭暈誤將油門當煞車踩下，導致車輛逆向衝出，撞上一對母子騎乘的機車。這起事故造成53歲的母親重傷不治，20歲的兒子多處受傷。事發地點位於三鳳中街附近的中華、建國路口，當時潘姓婦人與朋友從屏東潮州前來採買年貨。這次意外不僅撞碎一個家庭，也讓這位高齡駕駛背負了人命責任。

驚悚推撞！七旬婦逆向暴衝夾擊機車母子，子目睹母喪命。（圖／TVBS）

這起驚悚車禍發生在高雄市知名的三鳳中街附近。當天上午9點多，77歲的潘姓婦人與朋友從屏東潮州來到三鳳中街準備採買。潘姓婦人在路邊停車時，疑似倒車沒算好距離，先撞到後方的小貨車。潘姓婦人表示，當下她感到頭暈，不小心誤把油門當成煞車踩下，結果車子突然逆向暴衝。

機車慘遭兩車夾擊，幾乎快要解體，53歲的女騎士不幸身亡，後座20歲兒子全身多處擦挫傷。（圖／TVBS）

目擊者描述，小客車原本準備路邊停車，但可能是方向盤打得太多，車子停歪了。當駕駛想要前進重新調整位置時，車輛突然暴衝，變成逆向衝撞，直接撞上機車雙載的母子。當時建國路車流量大，小客車逆向撞擊機車後，又再推進撞到另一輛路邊停放的車輛，機車瞬間成為夾心餅乾。撞擊力道之大，周圍用路人和店家紛紛出來協助傷者並報警。

這起致命的車禍造成機車上53歲的媽媽重傷身亡，後座20歲的兒子全身多處擦挫傷。機車幾乎完全解體，肇事車輛的車頭鈑金凹陷嚴重，另一輛受波及的路邊車輛車主得知消息後也趕到現場。

警方了解，潘姓婦人雖然年齡較大，但2年多前已依規定重新考取駕照。然而這次的意外事故，不僅撞碎了一個家庭，也讓她背負了一條人命的罪責。潘姓婦人事後表示：「倒車倒不進去，我再往前，往前有一個卡車要卸貨，不小心的，我就緊張踩油門。」這起悲劇提醒大家，駕駛時必須保持高度專注，特別是高齡駕駛更需謹慎。

