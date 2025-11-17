驚悚撞擊瞬間曝！彰化男慶生後「闖紅燈過馬路」遭轎車擊落 住加護搶命

記者林意筑／彰化報導

李男闖紅燈過馬路跑到對面超商購物遭撞。（圖／翻攝畫面）

彰化42歲李男日前晚間，突然闖紅燈過馬路跑到對面超商購物，疑似準備替家人慶生，未料遭一輛轎車撞上噴飛倒地不起，導致李男頭部、胸部及四肢多處受傷，經緊急送醫搶救後，雖目前已恢復意識，但仍因傷重住進加護病房觀察，撞擊瞬間畫面曝光。

透過附近店家的監視器畫面可見，本月15日晚間8時許，李男先站在彰南路二段與福東街口，突然間闖紅燈穿越彰南路欲跑到對向的超商，過程中李男相當謹慎，一路走走停停試圖閃避車輛，但當他走過中央分隔島時，駕駛車輛迎面而來的王女閃避不及，當場將李男撞飛。

轎車撞上李男後導致擋風玻璃碎裂。（圖／翻攝畫面）

李男被撞飛後重摔落地，巨大撞擊聲響引發附近民眾注意，紛紛外出查看，同時通報警消人員到場救援。救護人員趕抵後發現李男倒臥在地，一度意識不清，立即將其送往彰化基督教醫院搶救，所幸李男目前已恢復意識，但仍在加護病房觀察中。

警方說明，李男當時幫家人慶生後，疑似想到對面的超商購物。後續也針對王姓女駕駛進行酒測後，酒測值為零，相關肇責正進一步釐清中。

