驚悚撞擊瞬間！雲林21歲女「遭貨車撞飛」捲入車底 命大僅輕傷

記者林意筑／雲林報導

黃女騎機車左轉時遭貨車撞上。（圖／翻攝畫面）

雲林縣斗六驚傳碰撞事故！21歲黃女日前騎機車行經石榴路時，於路口處準備左轉前往一旁的宮廟，未料正好有輛小貨車直行通過，不偏不倚撞上黃女，造成黃女連人帶車倒地捲入貨車車底，警消人員獲報趕抵，發現女子僅受輕傷，送醫治療後已無大礙。至於肇事責任有待警方進一步釐清。

黃女遭貨車撞上後，連人帶車重摔倒地被捲入貨車車底。（圖／翻攝畫面）

本月15日下午3時40分許，黃女騎機車行經石榴路於某路口處準備左轉時，與55歲廖姓男子駕駛的直行小貨車發生碰撞，撞擊力道猛烈，黃女連人帶車重摔倒地被捲入貨車車底，造成全身多處擦挫傷，經救護人員送醫治療無生命危險。

後續警方針對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕情事，將由交通小隊專責調查事故經過，釐清實際肇事責任，並呼籲，用路人行經交岔路口或進行左轉時，務必依規定停讓並注意左右來車，汽車駕駛更應提高警覺，遵守交通規則，以避免類似事故發生，確保自身與他人生命財產安全。

