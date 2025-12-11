驚悚殺妻案！選美小姐遭分屍「挖出子宮」 屍塊丟攪拌機、化學藥劑溶屍

國際中心／綜合報導

去年2月間，瑞士知名選美小姐、模特兒Kristina Joksimovic，慘遭41歲丈夫殺害後分屍，他不但將妻子勒斃，甚至取出子宮等器官，還將部分屍塊丟入攪拌機，又使用化學溶劑「溶屍」企圖湮滅證據。丈夫落網後供稱，因妻子想離開他，他擔心失去一切，壓力過大才犯案，但檢警調查後認為，丈夫系有預謀非激動犯案，目前已正式完成調查，尚待法院排定審理日期，此案再度引發當地社會關注。

瑞士知名模特兒Kristina Joksimovic，慘遭41歲丈夫殺害後分屍。（圖／翻攝IG）

據了解，Kristina Joksimovic是知名模特兒，2017年與丈夫結婚，婚後育有2名子女，雖然Kristina Joksimovic活躍於社群網路，但近年她疑似與丈夫發生婚姻危機，曾因家暴而報警，因此Kristina早已萌生與丈夫離婚的想法。去年2月間，Kristina在家中遇害，她遭丈夫徒手勒斃後，遺體遭分屍，身上也有多處瘀傷。

一開始，Kristina丈夫聲稱「發現妻子陳屍樓梯間」，之後又改口遭妻子持刀攻擊，他無奈之下被迫反擊，但因說詞反覆不被採信，最後他才辯稱，因發現妻子想離婚，他不願意失去妻子才激動犯案，不過檢警認為，因他於犯案後，冷靜的分屍及湮滅證據，並不符合「自衛」、「激動犯案」的說法。目前檢警已完成調查。

