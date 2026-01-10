驚悚火球吞噬！國3北上追撞事故「全車陷入火海」 傍晚尖峰時段癱瘓中

國道三號霧峰路段匝道口，疑似追撞引發火燒車，火勢相當猛烈。（翻攝畫面）

國道三號北上霧峰路段，今（10日）傍晚6點多，發生4輛車追撞引起的火燒車事故，其中1輛自小客起火燃燒，火勢相當猛烈，乘客緊急下車避難。也因為火燒車，該路段封閉4線車道，車流回堵嚴重。目前國道警方和消防隊已趕往現場，詳細的車禍原因有待進一步釐清。

據了解，這起火燒車發生在國道三號霧峰路段211公里匝道口處，疑似兩車追撞，前方自小客車陷入火海，現場冒出陣陣濃煙，根據現場曝光影片顯示，車子已被燒成剩下車架。警消獲報到場處理，並封閉匝道口4個車道。

從曝光畫面顯示，事故引發火燒車，火勢相當猛烈。（翻攝畫面）

由於正值傍晚車流尖峰時間，這起火燒車也造成該路段回堵嚴重5公里。所幸人員都即時逃生，僅有1人因胸悶送醫治療，至於詳細的事故原因，以及責任歸屬，有待警方進一步調查釐清。

這起追撞火燒車事件，造成該路段封閉，車流回堵5公里。（翻攝國道即時路況）

