驚悚片瘋傳！26樓馬桶「冒出1.5公尺巨蛇」結局超反轉

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國際中心／綜合報導

太驚悚！中國網路近日瘋傳一段影片，內容聲稱四川成都1名住在26樓的租客，在馬桶內發現一條1.5公尺的長蛇，瞬間引發當地恐慌，擔憂長蛇透過下水道爬到其他住宅。隨著話題持續延燒，事情竟迎來反轉，當地部門經查後證實是2020年的「舊聞翻炒」，近期也未接獲類似的報案紀錄，不過驚悚片段仍嚇壞不少人。

長蛇探出馬桶 當場四目相對

綜合《九派新聞》、《新浪新聞在場》等中國媒體報導，中國社群近日瘋傳一段影片，1名在成都租屋的男子聲稱，6月7日上廁所時，打開馬桶蓋發現1.5公尺長蛇從馬桶內探出頭來，雙方當場四目相對，長蛇受到驚嚇後迅速縮回排水管內、消失在眼前，他事後觀察後表示，「蛇頭不是三角形的，判斷是無毒蛇」。

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驚悚片瘋傳！26樓租客驚見「馬桶冒出1.5公尺巨蛇」還四目相對…結局超反轉

長蛇受到驚嚇後迅速縮回排水管內。（圖／翻攝微博）

中國網友恐慌：不敢想像上廁所…

該男子表示，由於從商關係經常南來北往，期間曾多次與蛇類不期而遇，「見過5米長的大蛇，在江西時眼鏡蛇還進過臥室」，因此這次發現蛇蹤時，他並未驚慌失措，而是冷靜應對。隨著影片瘋傳，引發一票當地民眾驚恐，不少網友也嚇壞表示「好嚇人啊，怎麼會這樣，不敢想像要是上廁所這蛇突然給你一下」、「26樓是怎麼爬上去的？從下水管道鑽進來的嗎？」。

驚悚片瘋傳！26樓租客驚見「馬桶冒出1.5公尺巨蛇」還四目相對…結局超反轉

該片段證實是舊聞翻炒。（圖／翻攝「九派新聞」微博）

驚人反轉 竟是「舊聞翻炒」

不過，事情隨即迎來驚人反轉。經當地公安分局、消防隊等官方部門聯合查證，證實近期轄區範圍內未接到任何關於馬桶、下水道發現蛇類的報警或求助記錄。而且經過網絡溯源比對，該影片與2020年12月某網絡平台發布的舊聞高度吻合，證實是「舊聞翻炒式」網絡謠言，令不少人鬆了一口氣。









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