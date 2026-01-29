驚悚片／「媽媽被砍了！」土風舞師頸中8刀插管...兒急赴現場 凶嫌犯案後衝國道遭撞骨折

凶嫌於籃球場持刀砍殺土風舞老師畫面曝光。（翻攝畫面）

台中市大雅區今（29日）上午發生一起持刀砍人案，一名李姓土風舞老師在前往籃球場準備教學時，突遭男子持刀攻擊，身中多刀、傷勢嚴重。嫌犯行凶後逃逸；然而警方稍晚在國道1號大雅路段發現一名倒臥路面的男子，經確認後，發現正是砍殺土風舞老師之嫌犯，目前已將人查緝到案。

台中大雅為何發生砍人案？ 籃球場清晨突爆衝突

警方初步了解，李姓舞蹈老師今早8時許如往常前往大雅區龍善二街一處籃球場準備教學，期間一名住在附近的男子上前攀談，雙方疑似發生口角。過程中，男子突然拿出刀械，朝李老師揮砍，造成對方多處刀傷。

凶嫌無預警朝土風舞老師頸部狂砍，導致其一度被砍倒在地，現場血跡斑斑。（翻攝畫面）

監視器畫面顯示，雙方短暫交談後，嫌犯即突然行凶，李老師一度被砍倒在地，現場血跡斑斑。李老師在受傷後負傷逃離，嫌犯隨即離開現場。

嫌犯為何倒臥國道？ 警方證實身分已到案

行凶後，嫌犯一路逃往附近高架道路並闖入國道1號大雅路段。警方接獲通報，指國道上有民眾倒臥路面，經比對身分後確認即為涉案男子。警方指出，該嫌疑似在國道上遭車輛撞擊，導致雙腿骨折，送醫時意識模糊，目前已在警方戒護下接受治療。

傷者狀況曝光 家屬盼平安度過

據了解，李姓舞蹈老師頸部傷勢嚴重，至少遭砍8刀，目前已插管並接受手術治療。

「媽媽得插管，希望不會有生命危險，現在神經病很多。」據《ETtoday》報導，其兒子表示，清晨接到爸爸電話，聽聞「媽媽被人砍了！」，立即趕往現場了解狀況，並表示過去未曾聽母親提及與人結怨或發生糾紛。

社區熟識30年 地方人士震驚

附近居民及地方人士指出，李老師長期在社區教授土風舞，與地方互動密切，平時有30至50名學員，逢活動也常協助主持與表演，與社區已有約30年的合作與交情。突如其來的攻擊事件，讓熟識她的民眾相當震驚。

