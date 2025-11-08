驚悚片／遭超巨棕熊狂追「還出熊拳打凹引擎蓋」 北海道牧場員工倒車逃命畫面曝光

北海道桑田牧場驚傳熊襲事件，棕熊猛拍車頭造成引擎蓋凹陷，現場畫面曝光引發網友熱議。（翻攝自X/(有)桑田牧場 公式従業員）

車開一半遭巨熊拳打凹引擎蓋！日本熊隻近期頻繁出沒，甚至闖入人類活動區域，讓居民人心慌慌。北海道浦河町一處牧場前天（6日）晚間驚又傳出熊襲事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向巡視車輛並猛力拍擊車頭，造成引擎蓋凹陷，所幸牧場人員機警倒車逃離，未釀人員傷亡。

北海道熊襲事件、棕熊攻擊車輛畫面曝光

事發地點為北海道浦河町的「桑田牧場」，該牧場以飼養純種馬聞名。根據牧場在社群平台X的貼文指出，當晚工作人員駕車前往夜間餵養動物途中，於浦河野深橋附近遭遇一頭體型碩大的棕熊。從現場影片可見，棕熊高速逼近車輛，隨即揮掌猛拍車頭，撞擊聲響震撼。

事後檢查發現，車輛引擎蓋不僅明顯凹陷，還留下多道深長爪痕，可見熊隻攻擊力道驚人。牧場呼籲當地居民與遊客避免在夜間或清晨於山林及農場周邊活動，以降低遭遇野熊風險。

日本熊害頻傳 自衛隊與科技手段聯手防治

隨著熊隻頻繁出沒，日本政府已派遣陸上自衛隊前往秋田縣等地支援防治工作。自衛隊主要負責設置與運送箱型陷阱，提供捕熊作業後勤支援，但因法規限制與訓練不足，無法執行獵殺任務。

此外，日本研究團隊推出「熊出沒地圖」，整合全國熊隻活動紀錄，並比對登山路線與觀光景點，劃分高風險區域。該地圖提供日文與英文版本，方便國內外旅客即時掌握熊隻動態。

岐阜縣也效法北海道，計劃出動配備擴音設備的無人機進入深山，透過播放獵犬鳴叫聲與煙火爆竹聲驅趕熊隻，並提醒居民避難，以科技手段降低人熊衝突。

