驚悚片／遭超巨棕熊狂追「還出熊拳打凹引擎蓋」 北海道牧場員工倒車逃命畫面曝光
車開一半遭巨熊拳打凹引擎蓋！日本熊隻近期頻繁出沒，甚至闖入人類活動區域，讓居民人心慌慌。北海道浦河町一處牧場前天（6日）晚間驚又傳出熊襲事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向巡視車輛並猛力拍擊車頭，造成引擎蓋凹陷，所幸牧場人員機警倒車逃離，未釀人員傷亡。
北海道熊襲事件、棕熊攻擊車輛畫面曝光
事發地點為北海道浦河町的「桑田牧場」，該牧場以飼養純種馬聞名。根據牧場在社群平台X的貼文指出，當晚工作人員駕車前往夜間餵養動物途中，於浦河野深橋附近遭遇一頭體型碩大的棕熊。從現場影片可見，棕熊高速逼近車輛，隨即揮掌猛拍車頭，撞擊聲響震撼。
事後檢查發現，車輛引擎蓋不僅明顯凹陷，還留下多道深長爪痕，可見熊隻攻擊力道驚人。牧場呼籲當地居民與遊客避免在夜間或清晨於山林及農場周邊活動，以降低遭遇野熊風險。
日本熊害頻傳 自衛隊與科技手段聯手防治
隨著熊隻頻繁出沒，日本政府已派遣陸上自衛隊前往秋田縣等地支援防治工作。自衛隊主要負責設置與運送箱型陷阱，提供捕熊作業後勤支援，但因法規限制與訓練不足，無法執行獵殺任務。
此外，日本研究團隊推出「熊出沒地圖」，整合全國熊隻活動紀錄，並比對登山路線與觀光景點，劃分高風險區域。該地圖提供日文與英文版本，方便國內外旅客即時掌握熊隻動態。
岐阜縣也效法北海道，計劃出動配備擴音設備的無人機進入深山，透過播放獵犬鳴叫聲與煙火爆竹聲驅趕熊隻，並提醒居民避難，以科技手段降低人熊衝突。
日本秋天變熊季！岐阜縣出動「飛天吼叫狗」開戰熊群 無人機放鞭炮進攻
有片／黑熊清晨連環襲4人！咬完還闖屋「當自己家」 全城封鎖警戒升級
有片／「毛茸猛獸水溝蓋探頭」萌翻網：以為拍怪獸電影 迷路熊熊走錯路！卡下水道出不來
巨大棕熊襲車猛拍車頭！牧場員工倒車急逃命 超恐怖畫面曝
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本各地近期熊隻頻繁出沒，引發民眾恐慌。北海道浦河町一處牧場6日晚間傳出棕熊襲擊事件，一頭體型龐大的棕熊突然衝向車輛...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷
日本秋季以來的熊害持續，目前遭到人身攻擊的受害者再添兩人，一是在田中遇襲，另一則是在溫泉旅館的停車場遇襲。靠近山區、森林的城市或鄉鎮幾乎都會是可能受害的地方。太報 ・ 8 小時前
日本買防熊噴霧小心假貨 使用要在5公尺內
在日本熊害爆發的此刻，一般人遭遇熊唯一能有的「武器」就是防熊噴霧。然而防熊噴霧要有效使用最好需要先行練習，而且在最近大賣的情況下，日本當地防熊噴霧缺貨，品質良莠不齊。太報 ・ 8 小時前
熊口倖存的秋田人呼籲獵殺闖入熊隻 不能讓熊覺得人類軟弱
日本官方統計的遭熊侵害死亡案例，今年以來已經多達13人，創有紀錄以來最慘烈的紀錄。熊害不但數字急遽上升，也出現愈來愈不怕人、愈來愈頻繁闖入人類居住區的狀況。一名2年前上次熊害高峰期被熊攻擊，倖存下來的日式甜點師傅說，這些熊現在知道人類軟弱，必須「冷酷無情」獵殺這些闖入的熊隻。太報 ・ 1 天前
核處理水爭議暫緩？中國恢復進口日本水產 6噸北海道扇貝順利出貨
據日本媒體今天（11/7）報導，中國過去因核處理水排放問題，禁止進口日本水產品，不過，最新消息指出，中國恢復進口日本水產，本月已有6公噸的北海道扇貝，順利運往中國。太報 ・ 1 天前