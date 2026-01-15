驚悚片！阿根廷男滑手機衰遇「天降大玻璃」 遭砸昏迷

阿根廷首都一名男子坐在咖啡廳的戶外座位，上方突然掉下一塊巨大安全玻璃。（示意圖／unsplash）





阿根廷首都一名男子坐在咖啡廳的戶外座位，愜意的滑手機、喝飲料，上方突然掉下一塊巨大安全玻璃，瞬間把他砸昏，男子血流不止，送醫後頭部縫了30幾針，還好撿回一命。

一名男子愜意的坐在路邊喝咖啡，沒想到上方突然掉下一塊巨大的玻璃，男子瞬間被砸暈。

遭玻璃砸傷民眾帕布羅vs.主播：「大家都以為你當場就死了，但後來你開始動了，對我稍微有反應，昏迷了幾秒鐘。」

這起驚悚的事件發生在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，這名男子帕布羅坐在咖啡店外的露天座位，完全沒察覺死神，正從頭頂降臨。

遭玻璃砸傷民眾帕布羅：「我被送到醫院，頭上縫了30針，之後我又去做手臂手術，甚至兩條肌腱斷裂。」

由於帕布羅傷得不輕，這起事故幾乎改變他原本的生活，現在的他幾乎就是要一直看醫生，每週護士要來，醫生也要來好幾次，但能活下來，帕布羅依然覺得很幸運。

遭玻璃砸傷民眾帕布羅：「說實話那段時間，真的很不好受，但我還活著，這就夠了真的很幸運。」

