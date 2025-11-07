驚悚現場畫面流出！國3貨車小追撞大…2死遺體「浴血掛車頭」身份曝

記者簡榮良／嘉義報導

這趟出門沒回家。國道3號南向291.3公里嘉義竹崎路段，今（7）日上午10時許，發生追撞車禍，31歲盧姓男駕駛小貨車載著38歲菲律賓籍移工，疑似未保持車距，不慎追撞前方40歲李男駕駛大貨車，小貨車頭凹陷，遺體噴出、浴血垂掛車頭，場面觸目驚心。據悉，2名死者是同事關係，經營建材工程，意外當下載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙殉職。

小貨車頭凹陷，遺體噴出、浴血垂掛車頭，場面觸目驚心。（圖／翻攝自爆料公社公開版臉書）

小貨車中間嚴重凹陷變形，滿地工程材料，玻璃幾乎碎成粉狀，這撞擊力道有多大不言而喻；今日上午10時20分，警消獲報國道3號南下291.3公里處、嘉義竹崎路段有追撞車禍，到場發現2名死者浴血垂掛車頭，雖將人緊急送醫仍宣告不治。初判為盧男駕駛小貨車在該處不明原因追撞前方由李男駕駛的大貨車。

廣告 廣告

2死者皆為同一家工程公司員工，正載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙殉職。（圖／翻攝自高速公路1968）

這起車禍造成2人死亡、1人受傷，李男排除酒駕，盧男酒測值待待測，車禍原因待釐清。據悉，2死者皆為同一家工程公司員工，正載運三角鐵架至工地，卻不幸雙雙殉職。

高公局表示，因應事故處理，封閉管制國道3號南向290k-291k主線，進行事故排除作業，提醒用路人管制期間請用路人配合提前改道行駛以避開事故壅塞路段。

更多三立新聞網報導

恆春特斯拉導彈式…撞1死7傷！亡者生前「詭異行徑」曝：妻生日成夫忌日

特斯拉導彈式…追撞水泥車「攪夾殺4貼機車」！雙胞胎：媽生日父忌日

獨家／「頭扭180度」畫面曝！國道貨車卡分隔島…滴血拖出他 DJ全目睹

獨家／疊羅漢救小沂…亡姑婆妹家多1人！不請自來「無魂」：吸血慰問金

