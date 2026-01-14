驚悚現場！台電員工遭「變電所鐵捲門」夾死

2026年1月14日，高雄左營二次變電所巡檢班班長張姓男子遭門夾死。讀者提供



台電驚悚死亡案。高雄左營二次變電所今（14）日有民眾發現一名男子遭到鐵捲門夾住，119獲報到場時，救護人員發現這名男子已經明顯死亡。死者為台電巡檢班班長張姓男子。

這起死亡案發生在14日7時47分，民眾向左營警分局報案，指稱高雄市左營區鼓山三路，有一名男子卡在鐵捲門；警消獲報後立即趕赴現場，發現張姓男子（62歲）疑似操作電捲門時不慎遭夾困，現場急救檢視，張男無生命徵象。

警方於現場拉設封鎖線並使用遺體帷幕，同時通知鑑識人員到場採證、調閱相關監視器，並依規定通報相關單位，後續將持續調查。

