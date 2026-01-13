驚悚畫面曝光！保時捷左轉…「直行摩托車」導彈式撞擊 騎士噴飛斷腿

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市蘆竹區昨（12日）晚間發生車禍事故！一輛左轉的保時捷轎車在路口左轉時，遭對向直行的摩托車撞擊，騎士瞬間倒地，躺在馬路上沒動靜，事故瞬間也被正在停等紅燈的轎車行車記錄器拍下，直呼「拜託平安！」肇事責任歸屬還有待釐清。

摩托車撞擊保時捷車門，騎士腿部骨折、多處擦挫傷。（圖／翻攝自Threads @official___2027）

蘆竹,保時捷,摩托車,直行（圖／翻攝自Threads @official___2027）

事故發生在昨日晚間6時許，行駛在南山路二段、由勞女駕駛的白色保時捷，準備左轉長安路一段往林口方向前進，已經過了1/2個路口，對向直行的摩托車疑似反應不及，黃姓騎士連人帶車撞擊保時捷的右後車門，現場響起巨大撞擊聲，黃男當下摔落地面，躺在馬路上一動也不動。

保時捷轎車的車門嚴重撞擊凹陷。（圖／翻攝畫面）

整個事故瞬間，都被一旁停等紅燈的汽車行車記錄器拍下，當下網友只聽到「砰」一聲，經過路口時才驚覺事態嚴重，嘴裡不停喊著「希望平安」，並協助報警。

黃男腿部骨折、身上多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）

蘆竹分局表示，本起事故造成騎士腿部骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院救治，所幸無生命危險 。雙方駕駛酒測值均為0.00mg/l，詳細肇事原因尚在釐清中。 警方呼籲所有用路人，行經路口時務必減速慢行，並遵守交通規則，轉彎車應禮讓直行車先行，以確保行車安全。

