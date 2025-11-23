驚悚畫面曝光！台南砂石車「剎車消失」下秒路口狂撞3車翻覆…騎士被壓

社會中心／洪正達報導

砂石車翻覆後壓到一輛機車，所幸騎士送醫後沒有大礙。（圖／翻攝記者爆料網）

台南安南區23日早上9點多發生一起嚴重車禍，一輛行經安明路的砂石車疑似剎車不及，連續追前方3車後翻覆，並壓住一輛機車，消防局獲報後出動人車到場救援，所幸意識清楚，沒有生命危險，詳細車禍原因正由警方釐清中。

據了解，這起車禍發生在23日早上9點多，現年45歲的許男駕駛砂石車經由安明路往北行駛，後續在科技公園大道口時因剎車不及追撞前方小客車、貨車及機車，緊接著砂石車翻覆路邊，車上載運的砂石也隨即散落地面，39歲的吳姓機車騎士則被車斗波及並重摔倒地，消防局到場後緊急將吳男救出送醫急救，所幸沒有生命危險。

砂石車翻覆後波及3車，所幸當時路口人車不多，否則後果難以想像。（圖／翻攝記者爆料網）

警方表示，這起車禍造成1輛機車、一輛自小客、一輛貨車損毀，現場無人酒駕，詳細肇因待警方追查，警方也說大車載重大、剎車距離長，駕駛務必保持安全車距，隨時注意路況，才能避免類似事故再次發生。

