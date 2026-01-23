驚悚畫面曝光！「巨型海盜船」半空中解體 印度14學生慘遭拋飛

國際中心／黃韻璇報導

印度中央邦賈布阿鎮（Jhabua）近日發生一起駭人的事故，在慶典市集中一座大型「海盜船」遊樂設施，在半空中突然解體，許多人被拋飛出去、掛在半空中，至少有14名學生受傷，其中2人傷勢較嚴重。

據《NDTV》報導，這起事件發生在週一（19日）下午4點左右，賈布阿鎮（Jhabua）的「馬哈拉傑諾梅洛」（Maharaj No Melo）市集，當地一所學校的學生正在玩這個俗稱「哥倫布鞦韆」（Columbus Swing）的龍形海盜船設施。

不料玩到一半，鞦韆突然在半空中解體、瞬間倒塌，整座遊樂設施結構斷裂，短短幾秒鐘就崩塌倒地，許多學生懸掛在斷裂的鞦韆上拼命爬下來，甚至有人被拋飛撞到牆壁，學生們尖叫聲四起，許多民眾紛紛上前救援。

印度海盜船半空中解體，14學生遭拋飛驚悚片曝。（圖／翻攝自X平台）

這起事故中至少有14名學生在這起意外中受傷，其中2名女學生傷勢嚴重，被送醫急救，其餘學生則大多是骨折、擦傷，醫生表示，傷者目前均情況穩定，2名重傷女學生仍在密切觀察中。

目擊者透露，這座遊樂設施嚴重超載，承載人數遠遠超過其安全乘載量，直言「在事故發生前看起來就已經不穩固了，但根本沒人檢查，才導致它突然斷裂」。

