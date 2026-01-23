驚悚畫面曝光！採訪車衝彰銀釀10人輕重傷 三立新聞台發聲：盡最大誠意負責

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

三立新聞一輛採訪車，今（23）日下午行經北市一江街、南京東路口，失控衝進路旁彰化銀行內，猛烈的撞擊力道造成銀行玻璃碎裂一地、提款機全毀，造成10人受傷，其中3人重傷、1人中傷、6人輕傷，現場一片混亂。撞擊瞬間的行車紀錄器畫面稍早曝光，只見當時南京東路二段東西向為綠燈，採訪車則沿著一江街由北往南行駛，高速撞進銀行，揚起一片沙塵，一位民眾受波及倒地翻滾，畫面驚悚。

行車紀錄器畫面稍早曝光，只見三立採訪車高速撞進銀行，揚起一片沙塵，一位民眾受波及倒地翻滾，畫面驚悚。（圖／@yihsuan_111 Threads）

據警方初步調查，肇事駕駛為48年次的林姓男子，他向警方供稱，車輛在左轉時轉速突然提高，才失控撞進銀行。詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

對此，三立發聲明表示，對於採訪車於前往採訪途中發生重大交通事故，造成民眾受傷及彰化銀行分行設施受損，三立電視深表歉意，並將負起應盡責任。

三立電視表示，目前首要工作是確保傷者獲得妥善救治。三立已立即派員前往醫院慰問關懷，並將全力協助傷者及家屬所需的醫療照護與後續處理。對於本次事故造成的人員傷害與相關損失，三立將依法律規定辦理賠償與相關責任事宜，請傷者與家屬安心療養。

關於事故發生原因，三立也將全力配合警方調查，釐清相關事實。同時，三立內部已即刻成立專案小組，全面檢視採訪勤務與用車管理流程，並同步盤點車輛安全維護及駕駛出勤管理機制，強化風險控管，確保採訪作業安全。

聲明最後，三立電視再次對本次事故造成民眾受傷與財產損害，表達最深歉意。

