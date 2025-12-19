驚悚畫面曝光！機車遭公車擦撞女騎士骨折滿地血

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場情形。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區北新路二段、寶強路口，昨天（18日）下午2時許，59歲洪姓男子駕駛的台北客運綠1路公車，疑因視線死角不慎擦撞同向機車，導致騎士67歲高姓婦人左腳踝骨折，當場血流不止，經救護車送醫治療，幸無生命危險，而事故發生原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

公車擦撞機車瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午2時許，洪男駕駛公車沿著北新路二段往北市方向行駛，行經寶強路口要右轉時，與高婦騎乘的機車發生擦撞，讓機車被夾在公車與路緣階梯間，而高婦的左腳踝也因車禍而骨折，當場血流如注，現場民眾發現撥打119求助，消防救護員獲報到場以救護車將高婦送往新店耕莘醫院治療。

女騎士被撞後左腳踝骨折，現場滿地血。（圖／翻攝畫面）

警方到場後對公車司機洪男進行酒測，洪男並未酒駕也未毒駕，疑視線死角未注意右側機車，而機車騎士也未注意公車轉時有內輪差，詳細車禍發生原因及相關責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

