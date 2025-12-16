驚悚畫面曝光！機車閃違停休旅車擦撞大貨車 女騎士右小腿斷肢搶救

記者莊淇鈞／新北報導

消防救護員到場準備將曾婦送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區景平路上，今天（16日）上午10時許，1名69歲的曾姓婦人騎機車行經，為閃避33歲張姓男子所違停的休旅車，因此擦撞同向36歲蘇姓男子駕駛的大貨車，造成機車遭捲入大貨車下，曾婦整個人卡在大貨車車尾下，導致右小腿斷肢及左小腿擦挫傷，消防救護人員獲報到場，緊急將曾婦送往慈濟醫院搶救，車禍事故發生原因及肇責還待警方後續調查釐清。

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，蘇男當時駕駛大貨車沿景平路外側車道往新店方向直行，同向騎機車的曾婦疑因閃避張男違停的休旅車，因此擦撞大貨車車尾，整個人連人帶車卡進貨車車尾，造成曾婦右小腿斷肢及左小腿擦挫傷，傷勢十分嚴重，緊急送新店慈濟醫院搶救。

廣告 廣告

機車擦撞大貨車瞬間。（圖／翻攝畫面）

而大貨車駕駛蘇男酒測值為零，曾婦因送醫急救，有待抽血進一步確認，警方已調閱道路監視器畫面，車禍發生原因及責任歸屬，還待警方後續調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

詭異！ 新北怪男衝車道飛撲保時捷 持續「空幹」3分鐘才滿足離去

三峽貨櫃車勾電線拉斷電桿 女騎士衰被壓傷還造成596戶停電

「欣福益」租用行動整鈔機洗錢52億 負責人起訴求刑5年

黃牌重機北宜跑山凸槌 過彎犁田騎士重摔斷手

