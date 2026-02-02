驚悚畫面曝光！水泥車駕駛綠燈起步未注意 單車女遭輾斃爆頭亡

記者莊淇鈞／台北報導

水泥預拌車輾過單車女騎士瞬間。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區光復南路和文昌街路口，今天（2日）上午10時許，1輛水泥預拌車綠燈起步時，駕駛疑未及時注意車前狀況，撞倒後輾壓過1輛單車，讓單車騎士連人帶車被水泥預拌車輾過，造成騎士當場爆頭身亡，警方目前已封鎖現場進行採證勘驗，詳細事發原因仍待警方後續調查釐清。

事故發生現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發時55歲陳姓男子駕駛水泥預拌車，沿光復南路由南往北方向行駛，疑似起步時沒有注意到前方由52歲張姓女子騎乘的單車，將張女連人帶車輾過，造成張女當場爆頭慘死。

警方獲報後到場拉起封鎖線展開調查，水泥預拌車駕駛陳男經酒測並未酒駕，整起車禍事故發生原因，及詳細肇事責任仍待後續警方調查釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

