驚悚畫面曝光！獨居男軌躺匝道…3車「輾過才知」1人沒停車慘吞肇逃

記者洪正達／高雄報導

監視器拍下高男遭輾過瞬間。（圖／翻攝畫面）

高雄苓雅區6日深夜發生一起死亡車禍，現年50歲的高姓男子不知何故倒臥在中正交流道北上入匝道中，由於當時匝道昏暗，導致多輛自小客未發現接連輾過，導致高男慘死，目前車禍瞬間的也已曝光，對這些肇事駕駛來說，年關前遭遇如此事件，恐一輩子難以忘懷。

警方到場時發現高男已明顯死亡。（圖／翻攝畫面）Ｉ

據了解，獨居的高男並未與任何親友聯絡，也不知出於何動機獨自以徒步方式前往北上入口匝道，緊接著就躺在路中央，後面多輛準備開上公路的自小客未注意到馬路上有人接連輾過，有人輾過後才察覺到輾過的異物是人，才嚇得趕忙停車報警，只不過警方到場後發現高男早已明顯死亡，只能蓋上帷幕開始調查現場。

苓雅分局表示，6日深夜11點21分接獲通報，派員趕抵中正交流道北上匝道後，初步了解為高姓男子（50歲），徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西步行，突然倒臥於北上匝道口，導致駕車駛進該處的王姓男子（57歲）、方姓男子（22歲）及連姓男子（52歲）陸續輾過高男肇事，高男則已當場死亡。

其中一名肇事駕駛輾過後沒有停下來，遭警方依肇逃罪送辦，另駕照也被吊銷且終身不得再考領。（圖／翻攝畫面）

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為駕駛3人未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判，警方偵訊3名駕駛後，均依過失致死罪嫌送辦，其中王男撞擊後駛離，除駕照須依法吊銷外，且終身不得再考領，另肇逃刑責部分也一併送辦。

