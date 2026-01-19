驚悚畫面曝光！疑死角看不到 2移工「上一秒推撞下秒輾輪下爆頭」死亡

記者洪正達／高雄報導

2名雙載的菲律賓移工先是被推著走後，再被輾進輪下當場死亡。（圖／翻攝畫面）

高雄路竹區19日早上發生一起死亡車禍，2名騎機車雙載的菲律賓籍移工（分別為男性30歲、女性32歲）行經中山路時，遭到一輛後方行駛來的大貨車撞上後再被輾過，造成2人當場死亡，目前監視器畫面也已曝光，可以清楚發現大貨車似乎沒看到視線死角內有一輛機車，不慎撞上後再拖行造成慘劇。

從監視器畫面可以發現，當時中山路因施工造成道路縮減，大貨車行經該路段時不知何故沒有發現到前方視線死角內有一輛機車，於是先向前推撞後，再將機車輾入輪下，造成2名菲律賓移工當場死亡。

廣告 廣告

警方獲報趕抵時發現2人已明顯死亡，立刻蓋上藍帳。（圖／翻攝畫面）

湖內分局指出，19日早上9點左右接獲報案，指出在路竹區中山南路118號前發生車禍，員警趕抵現場後，初步了解為2名菲律賓籍移工（分別為男性30歲、女性32歲）沿中山南路由北往南行駛，行經車道縮減路段時，與同向方姓男子（32歲）駕駛的大貨車發生擦撞當場死亡。

是否為道路縮減或運將疏忽，肇事原因正由警方調查中。（圖／翻攝畫面）

警方到場後立即實施交通管制，詳細肇因仍待交通大隊進一步分析研判，警方也呼籲，駕駛車輛均應注意前方狀態，留意其他車輛，避免行駛於大貨車視線死角，以確保自身及他人行車安全。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

更多三立新聞網報導

重案回顧／為奪家產！林清岳夥友「狂殺父母106刀」血腥計畫震驚社會

癌末翁圓夢之旅變調！花蓮旅館百萬財物遭竊 警火速逮人感動全台

台南男藉酒意硬上！她清醒驚覺「內褲消失」…「DNA鐵證」讓他賴不掉…

恐怖！多次抓7歲男童手臂「好可愛、想玩」台南84歲翁下場出爐

