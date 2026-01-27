驚悚畫面曝光！砂石車網架未收勾斷紅綠燈桿 女駕駛含淚噴20萬

社會中心／新北報導

新北市土城區昨天（26日）發生一起事故，邱姓女子（47歲）駕駛砂石車行經擺接堡路時，因車網架未收，導致紅綠燈號誌桿被勾住扯斷，後方車輛行車竊拍下驚悚過程。據了解，紅綠燈桿毀損維修費須由女駕駛來賠償，初估要10多萬至20萬元。

從影片可見，一輛砂石車行經該路段時，車網架不明原因未收起，當車輛要右轉時，網架直接勾到路旁紅綠燈桿，燈桿禁不住車輛強力拉扯，瞬間從中斷裂，駕駛這時才驚覺異況停車查看。

砂石車行經擺接堡路時，因車網架未收，導致紅綠燈號誌桿被勾住扯斷。（圖／翻攝畫面）

警方表示，26日7時51分獲報，擺接堡、柑城橋口有交通事故，經查，邱姓女子駕駛砂石車疑因誤觸車網架按鍵開關，導致車輛右轉柑城橋時，網架不慎勾到路旁號誌桿導致斷裂，違規情事已依《道路交通管理處罰條例》30-1條製單舉發。

據了解，紅綠燈桿損毀將由肇事駕駛負責賠償，依毀損程度通常需賠償數萬元至20萬元不等費用。

