驚悚畫面曝光！砂石車高速闖紅燈…資源回收嬤挨撞「壓車底」奇蹟生還

記者吳泊萱／南投報導

南投草屯驚悚車禍，阿嬤騎車載資源回收物過馬路，慘遭闖紅燈砂石車撞擊。（圖／翻攝畫面）

南投縣草屯鎮發生驚悚車禍，昨日（17日）下午4時許，一輛砂石車在草溪路上高速闖紅燈，攔腰撞上綠燈直行的73歲王姓女騎士，導致王女重摔在地，差點被捲入砂石車底，幸好王女命大，僅被機車壓住，經送醫治療無生命危險。而驚悚畫面曝光，也讓人捏把冷汗。

南投草屯驚悚車禍，阿嬤騎車載資源回收物過馬路，慘遭闖紅燈砂石車撞擊。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，17日下午4時許，載著滿車資源回收物的王姓婦人停在草溪路上的待轉格等紅燈，等到路口綠燈亮起，王婦緩緩起步正要過馬路，下一秒一輛砂石車高速直衝而來，王婦閃避不及遭擦撞，慘被機車壓倒在地，動彈不得。

砂石車闖紅燈擦撞機車，害阿嬤被機車重壓，動彈不得。（圖／翻攝畫面）

警消獲報到場發現王婦左側耳朵出血，意識不清，立刻將人送醫救治，經診斷疑似為顱底骨折，有短期記憶喪失狀況，幸好治療後無生命危險。警方表示，肇事原因初判為砂石車闖紅燈，已依規定掣單開罰，詳細肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

