驚悚畫面曝光！陸軍彰化實彈演練出包 「榴彈射偏」波及3戶民宅

陸軍砲測中心進訓部隊4日上午在彰化縣溪州鄉實砲演練出包，榴彈射偏波及3戶民宅。（翻攝畫面）

陸軍昨（4日）在彰化縣溪州鄉實砲射擊演練出包！一枚155公厘榴彈射偏，連續擦撞3戶民宅，造成居民家中遮雨棚、鋁門、圍牆受損，途中還撞斷一棵樹，最後落在250公尺外的民宅旁，所幸無人受傷。軍方人員隨即將其尋獲，同時致贈慰問金安撫受驚居民。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部昨晚表示，砲測中心進訓部隊4日上午約9點半，在濁水溪北岸執行火砲射擊訓練，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，導致3戶民宅局部受損，居民無受傷；獲報後，單位指揮官立即赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

教準部說明，已派專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清確切事故原因，以強化部隊訓練測考各項風險管控作為，確維部隊訓練安全；另外，軍方會負責損壞民宅修復事宜，以確保房屋結構安全。

據溪州鄉長江淑芬描述，當時先是聽見連續砲擊聲，突然間傳來咻一聲巨大撞擊聲，一戶退休夫妻家的屋簷被砲彈貫穿，樹木斷裂後，最後砲彈再撞上第三戶民宅磚牆才落地。住戶們飽受驚嚇，直到看完監視器才驚覺演習砲彈打到家裡來，所幸砲彈沒有爆破，否則後果難以想像。

